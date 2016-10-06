Держприкордонслужба технічно готова до запровадження візового режиму з Росією – голова відомства

Про це заявив голова Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Віктор Назаренко, повідомляє 112.ua.

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"Якщо цей режим буде введений для нас в плані організації служби, то якихось додаткових серйозних завдань, які могли б якимось чином вплинути на виконання цього рішення, для нас не буде. Що стосується технічного оснащення служби, то ми теж готові виконувати ті завдання", - сказав Назаренко.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня 2016 року спікер українського парламенту Андрій Парубій знову підняв питання про необхідність введення візового режиму України з Росією. Він нагадав, що ще на початку року вніс до Ради проект постанови про припинення дії угоди між урядами України і Росії про безвізовий режим і висловив сподівання, що це питання вдасться розглянути до кінця поточної сесії парламенту.