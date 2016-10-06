Сьогодні Рада розгляне введення візового режиму з Росією (наживо)

Про це йдеться у порядку денному Ради.

Парламент рекомендуватиме Кабміну припинити дію угоди між урядами РФ та України про "безвіз" для українців та росіян від 1997 року як таку, що несе загрозу національній безпеці України в умовах збройної агресії Росії.

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Також ВР планує розглянути проект закону "Про освіту".

Крім того, планується розглянути законопроект, яким вносяться зміни до деяких законів України щодо обмеження використання медійної продукції держави-агресора.

Також парламент розгляне законопроекти, які стосуються змін до бюджету на 2016 рік.

Крім того ВР планує розглянути зміни до закону про держслужбу, а також зміни низки населених пунктів, зокрема, міста Мукачеве.

Розмови про скасування безвізового режиму з РФ в Україні активізувалися з початку російської військової агресії на Донбасі та в Криму. За таке рішення висловлювався секретар РНБО Олександр Турчинов, за словами якого, ще в 2014 році РНБО ухвалила рішення про введення візового режиму з Росією і доручила Кабінету міністрів реалізувати це завдання.

Водночас з 1 березня 2015 року Кабмін лише заборонив громадянам Росії в'їжджати в Україну за внутрішніми паспортами, але питання введення візового режиму не розглядалося.

На початку жовтня 2016 року спікер українського парламенту Андрій Парубій знову підняв питання про необхідність введення візового режиму України з Росією. Він нагадав, що ще на початку року вніс до Ради проект постанови про припинення дії угоди між урядами України і Росії про безвізовий режим і висловив сподівання, що це питання вдасться розглянути до кінця поточної сесії парламенту.