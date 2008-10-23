Пам’ятник жертвам нацизму в Івано-Франківську буде на місці гестапо

В Івано-Франківську спорудять стелу пам’яті жертв нацизму. Про це повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської обласної ради.

З проханням до голови облради Ігоря ОЛІЙНИКА про необхідність встановлення такої стели звернувся керівник Івано-Франківського обласного відділення Української спілки в’язнів - жертв нацизму Роман КУБИЦЬКИЙ, який просить виділити з обласного бюджету у наступному році 90 тис. гривень на виготовлення стели на вшанування пам’яті прикарпатців, які стали жертвами нацизму. Стелу планують встановити на Валах обласного центру, де в роки Другої світової війни знаходилося гестапо. За словами Р.КУБИЦЬКОГО, проект стели погоджено з художньою радою обласною відділу архітектури. Голова облради І.ОЛІЙНИК схвально відгукнувся на ініціативу обласного відділення Української спілки в’язнів - жертв нацизму щодо пам’ятної стели, встановлення якої, за його словами, “невиправдано затяглося більше як на шість десятиліть”.

Керівник облради запевнив Р.КУБИЦЬКОГО, що необхідні кошти будуть, і громада краю достойно вшанує своїх земляків, яких у роки минулої війни знищили фашистські окупанти.

Під час нацистської окупації на Прикарпатті було замордовано понад 224 тисячі осіб цивільного населення. Нині в області проживає 2,5 тисячі жертв нацизму.