Розпочався суд над грабіжниками ювелірних салонів
23:48, 23 жовтня 2008Суспільство
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Дані прес-служби Донецької прокуратури
Ленінським районним судом міста Донецька розпочато судове слідство у кримінальній справі щодо організованої злочинної групи, члени якої здійснювали пограбування ювелірних салонів на території Донецької області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, всього зловмисники в результаті нападів і грабежів оволоділи більш ніж 200 золотими ювелірними виробами, загальною масою понад півтора кілограма й вартістю близько 270 тис. гривень.
Державне звинувачення у справі підтримує прокурор відділу по нагляду за дотриманням законів спецпідрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, уточнили в прес-службі.
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