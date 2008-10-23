Розпочався суд над грабіжниками ювелірних салонів

Ленінським районним судом міста Донецька розпочато судове слідство у кримінальній справі щодо організованої злочинної групи, члени якої здійснювали пограбування ювелірних салонів на території Донецької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, всього зловмисники в результаті нападів і грабежів оволоділи більш ніж 200 золотими ювелірними виробами, загальною масою понад півтора кілограма й вартістю близько 270 тис. гривень.

Державне звинувачення у справі підтримує прокурор відділу по нагляду за дотриманням законів спецпідрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, уточнили в прес-службі.