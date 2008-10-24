Біржі продовжує лихоманити

Торги токійського ринку цінних паперів сьогодні відкрилися з незначного підйому – менш ніж на 1%, а вже за годину котирування різко обвалилися – на 7%.

Причиною песимізму стали прогнози про зниження прибутків таких гігантів японської електроніки як «Соні» та «Панасонік».

Зниження котирувань зафіксовано сьогодні й на інших азійських біржах. Вперше за тривалий час вони не стали продовжувати тенденцію торгів американського ринку. Торги у Нью-Йорку напередодні закрилися з підйомом індексу Доу-Джонс на 2%. Втім сьогодні і там можна очікувати нового спаду, бо адміністрація Білого Дому офіційно констатувала значне сповільнення економіки Сполучених Штатів. Політики в різних країнах світу закликають співгромадян не панікувати.

Такео Кавамура, прес-секретар кабінету міністрів Японії: «Японці мають більше цікавитися біржами й розцінювати їх як стабільне місце для вкладання грошей, а не як емоційні «американські гірки» із закордонними інвесторами. Я також думаю, що настав час низьких відсоткових ставок, і уряд має переглянути політику, зробивши її комфортною для біржового інвестування».

ICTV