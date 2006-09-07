Ціни на нерухомість у Києві до кінця року можуть зрости на 25%

Ціни на нерухомість в Києві до кінця року можуть зрости на 25%. Таку думку сьогодні на прес-конференції висловив виконавчий директор Київського міського відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Віктор ЧЕРНОГЛАЗОВ.

Він вважає, що підвищення цін на нерухомість стимулює дорожчання газу, нафти і, відповідно будівельних матеріалів. Крім того, попит на нерухомість в Києві перевищує пропозицію, додав В.ЧЕРНОГЛАЗОВ.

Водночас президент Асоціації ріелторов Одеси Костянтин НОВИЦЬКИЙ зазначив, що сам ринок диктує ціни.

У свою чергу, віце-президент Асоціації ріелторов Одеси, голова Регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України, генеральний директор АН «Молдованка» Ігор ЄФРЕМОВ заявив, що зростання цін на нерухомість є світовою тенденцією.

Як повідомляв УНІАН, ціни на житло на первинному ринку Києва за сім місяців ц.р. зросли в середньому на 6,6%, проте в серпні темпи зростання значно пошвидшали - до 6% в місяць.

Квартири на вторинному ринку за сім місяців ц.р. подорожчали на 10,3%, у серпні - майже на 10%.