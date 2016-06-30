МВС каже про ріст злочинності через "закон Савченко", разом з Мін'юстом хоче його "відкоригувати"

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, "закон Савченко" створив "серйозну ситуацію щодо зростання злочинів" у зв'язку з амністією ряду осіб, які відбували покарання за скоєння злочинів.

"Спільно з Мін'юстом ми внесли відповідні пропозиції до парламенту відкоригувати цей закон стосовно людей-рецидивістів, людей, які скоїли тяжкі злочини", - сказав Аваков.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в листопаді 2015 року ухвалила Закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу щодо вдосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення в строк покарання", автором якого була народний депутат Надія Савченко. Документ набув чинності 24 грудня 2015 року.

Згідно із "законом Савченко", один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні позбавлення волі.

У Генпрокуратурі також заявили, що виступають за внесення змін до "закону Савченко". У відомстві вважають, що цей закон дозволив достроково вийти на волю й істотно зменшити строки відбування покарання небезпечним злочинцям.