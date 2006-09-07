На Чернігівщині померло людей втричі більше, ніж народилося

У першому півріччі 2006 року у Чернігівській області народилося 4530 дітей, що на 5,8% більше, ніж за відповідний такий період минулого року. Щодня в регіоні на світ з’являлися 25 нових жителів, повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики.

Серед народжених - 2294 хлопчики і 2236 дівчаток. В управлінні відзначили, що на Чернігівщині зберігається тенденція зростання кількості позашлюбних народжень.

Упродовж півріччя в області зареєстровано більше 2700 шлюбів та понад 1900 розлучень. Наймолодшими нареченими були п’ятеро п’ятнадцятилітніх дівчат та п’ятеро сімнадцятилітніх юнаків. Найстаршій нареченій було – 82, а нареченому – 88 років.

За такий же час померло майже 13 тисяч людей. Найвищий рівень смертності зафіксований у Козелецькому районі, найнижчий – у Чернігові. Кількість померлих перевищила кількість народжених у 2,8 раза, причому у сільській місцевості – у 4,6 раза. Основними причинами смерті залишаються хвороби системи кровообігу, онкологічні захворювання, зовнішні причини смерті та хвороби органів дихання.