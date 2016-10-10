У Новгороді-Сіверському знесли пам'ятник Леніну, який хотіли продати за мільйон

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації.

За даними ОДА, у Новгороді-Сіверському цими вихідними у рамках виконання закону про декомунізацію було демонтовано останній у регіоні пам'ятник Леніну.

За словами керівника департаменту Андрія Подорвана, завдання з декомунізації, згідно з офіційним списком пам'ятників і пам'ятних знаків, що підлягали демонтажу, виконано.

«Якщо вдома хтось зберігає бюст радянського діяча, чи такий пам'ятник залишився на складі підприємства, ми за це не відповідаємо. У Новгород-Сіверському це був останній пам'ятник Леніну із офіційного переліку», - пояснив він.

Читайте такожВ окупованому Севастополі повалили пам'ятник маленькому Леніну (фото)

Нагадаємо, відповідно до закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», на Чернігівщині підлягали демонтажу близько 80 пам’ятників, пам’ятних знаків та інших меморіальних об’єктів.

Водночас, за словами місцевого громадського активіста Олександра Ясенчука, демонтажу останнього монумента Леніну посприяли і представники патріотичних організацій Чернігівщини.

Він розповів УНІАН, що активісти мали намір самостійно зняти пам'ятник, встановлений у центрі міста.

«Планували їхати вчора зранку, найняли кран із причепом, але влада міста самостійно напередодні зняла пам'ятник», - сказав Ясенчук.

Він наголосив, що у Новгороді-Сіверському на водонапірній вежі ще залишаються портрети Леніна та Йосифа Сталіна.

Як повідомляв УНІАН, цього року міський голова Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко виставив пам'ятник Леніну на продаж через Інтернет. Початкова ціна становила 1 мільйон гривень, однак покупці так і не відгукнулися.