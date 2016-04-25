Мер Новгорода-Сіверського продає пам'ятник Леніну за мільйон гривень

Як повідомив кореспонденту УНІАН сам Бондаренко, мотивом такого рішення є турбота про рідне місто.

"Жодних політичних підстав чи бажань зберегти останню статую Леніна на Чернігівщині немає. Депутати схвалили рішення зняти, і я прагну реалізувати це рішення з максимальною користю для громади", - прокоментував він.

На думку Бондаренка, пам'ятник можна продати вигідніше, аніж просто здати як металобрухт.

Оголошення розміщено на сайті на початку квітня, запропонована ціна - 1 мільйон гривень.

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"Я розумію, що вартість не зовсім обґрунтована, скоріше це спроба привернути увагу", - пояснив Бондаренко.

Він зазначив, що кожного дня отримує кілька дзвінків, потенційні покупці цікавляться, однак остаточно рішення ще ніхто не прийняв.

Також Бондаренко підкреслив, що бронзовий пам'ятник Леніна висотою 5 метрів та вагою кілька тонн не може бути проданий менше його балансової вартості - 160 тисяч гривень.

Пам'ятник Леніну у Новгороді-Сіверському був встановлений у 1985 році і тоді його вартість становила майже 70 тисяч рублів СРСР.

Кошти від продажу міський голова має намір використати на благоустрій центральної частини міста, у тому числі спорудження фонтану.

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