Фінанси не повинні накопичуватися в Києві

Віце-прем`єр-міністр України – міністр будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства Володимир РИБАК виступає за децентралізацію фінансової системи країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.РИБАК сказав сьогодні на прес-конференції в Алушті, де проходить ІІ Український муніципальний форум.

За його словами, фінанси повинні направлятися в регіони, а не накопичуватися в Києві, оскільки концентрація всіх фінансів в центрі привчила регіони України бути на утриманні. За словами віце-прем`єра, якщо фінанси перебуватимуть в регіонах, то місцеві власті зможуть самі вирішувати нагальні проблеми, а не звертатися з кожного приводу у столицю, де знаходяться всі кошти.

При цьому віце-прем`єр зазначив, що українцям не потрібно боятися такого слова, як «федералізм», якщо воно відноситься до сфери економіки і не є політичним питанням.

«Не потрібно боятися бюджетного федералізму, - наголосив віце-прем`єр-міністр. - Ми прийшли в уряд, щоб дати кошти туди: у місто, район, область, щоб вони змогли розв`язати свої проблеми».

В.РИБАК відзначив, що, починаючи з 2007 року, буде вироблена нова форма роботи з регіонами: центральна влада братиме декілька найістотніших проблем кожного регіону, укладатиме договори центру і місцевої влади, і таким чином вирішуватиме ці проблеми.

В.РИБАК запевнив, що першим регіоном, куди після створення даної програми буде спрямовано фінансові ресурси, стане Крим. «Це буде перший регіон, де відпрацьовуватимуться ці питання», - сказав В.РИБАК.

Водночас, за його словами, уряд Віктора ЯНУКОВИЧА нікому грошей просто так давати не буде. «Ніяких грошей просто так, в пісок, ми давати не збираємося. Потрібно налагоджувати ділові відносини уряду і керівництва обласних рад України», - заявив В.РИБАК.