Переселенців з Донбасу перевезуть з "Куяльника" до 15 жовтня

Згідно з повідомленням, Одеська ОДА домовилась із керівництвом санаторію, що до 15 жовтня в санаторії відновлять раніше відключені через борги електрику і водопостачання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, за цей час ОДА організує переїзд внутрішньо переміщених осіб до Святогірська, де їх готовий прийняти один із санаторіїв.

Як пояснили УНІАН в ОДА, переселенці з Луганської та Донецької областей проживають у «Куяльнику» з 2014 року. Невелика частина з них раніше самостійно переїхала до Святогірська.

Читайте такожПереселенці-інваліди вимушено залишили пансіонат в Одесі й повернулися до зони АТО (фото)Наразі в санаторії залишаються близько 100 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив в Одесі, що ініціює розміщення інвалідів-переселенців із санаторію ім. Пирогова («Куяльник»), розташованого в Одесі, в інших пристосованих для проживання інвалідів закладах України.

Як зазначила директор департаменту охорони здоров'я та соціального захисту Одеської ОДА Тетяна Крива, за даними «Куяльника», в санаторії проживають 370 осіб, зокрема, інваліди по зору, інваліди-візочники, люди з психічними захворюваннями, але під час відвідування чиновники «не спостерігали таку кількість людей». Люди проживають у жахливих умовах, оскільки санаторію через борги було відключено електрику й водопостачання.

Планується, що борги буде погашено за рахунок загальнодержавної програми, що передбачає погашення заборгованості перед санаторіями, в яких проживають переселенці з зони АТО. Водночас підкреслювалося, що "про подальше фінансування проживання переселенців за рахунок бюджетних коштів не йдеться».