Словацька діаспора українців звернула увагу на активність антиукраїнських сил у республіці

Лист опублікований на сайті Благодійного фонду «Україна-Словаччина-СОС».

Волонтери серед інших проблем вказують на відсутність з боку українських дипломатів реакції на дії антиукраїнських сил у Словацькій Республіці.

«8 травня цього року ми стали свідками того, як офіційна делегація українських дипломатів разом пройшла повз нього (пам’ятного хреста , встановленого українською делегацією на місці масового поховання воїнів, що загинули під час звільнення Братислави від фашистських загарбників - ред.) і поклала свій вінок в кольорах українського державного прапору до радянської стели із портретом «мотороли» і надписом під портретом «герои новороссии», залишеним напередодні гостями Словаччини – «нічними вовками». Поклали вінок до портрету «мотороли» і розійшлись. Висловити обурення, або просто прибрати цю ганьбу, покладену на кістках наших предків, бажаючих серед українських дипломатів не знайшлось», – йдеться у зверненні.

В листі зазначається, що з жовтня 2014 року в Словаччині активно працює «почесне консульство новоросії», його представники регулярно відвідують тимчасово непідконтрольні Україні території Донецької і Луганської областей, «Почесний консул новоросії» бажаний гість в російському посольстві, досі отримує там почесні нагороди.

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У зв’язку із цим волонтери задають дипломатам низку запитань:

– Чи має посольство України власну офіційну позицію щодо існування в Словаччині «почесного консула/посольства новоросії»?

– Яким чином була висловлена незгода, обурення щодо зневаги пам’яті численних жертв воєнних дій, що йдуть зараз на Сході України?

– Чи не хотіли б представники дипломатичної місії зустрітися із чисельною групою українців з Донецької і Луганської областей, щоб дізнатись про те, що зараз відбувається в їх домівках, хто такий, зокрема, «моторола», і хто його шанує?

– Чи існує в посольстві план і терміни виконання облаштування пам’яток в Братисаві і відповідальна за це особа?