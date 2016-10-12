На кордоні з Польщею стоїть у чергах більше 600 автомобілів

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Західне регіональне управління Державної прикордонної служби.

Зокрема, 180 автомобілів стоять в пункті пропуску "Ягодин-авто", 150 - в "Устилузі", 120 - в "Угринові",

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На КПП "Смільниця" накопичилося 50 автівок, "Краковець" та "Рава-Руська - по 40, "Шегині" - 30. У "Грушові" черги немає.

Крім того, зазначається, що в пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою, підзвітних Західному управлінню ДПСУ, черг також немає.