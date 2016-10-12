На кордоні з Польщею стоїть у чергах більше 600 автомобілів
08:27, 12 жовтня 2016Суспільство
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Станом на 8:00 12 жовтня на кордоні за Польщею стоять у чергах 610 автомобілів.
На польському кордоні стоїть у чергах 610 автомобілів / УНІАН
Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Західне регіональне управління Державної прикордонної служби.
Зокрема, 180 автомобілів стоять в пункті пропуску "Ягодин-авто", 150 - в "Устилузі", 120 - в "Угринові",
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На КПП "Смільниця" накопичилося 50 автівок, "Краковець" та "Рава-Руська - по 40, "Шегині" - 30. У "Грушові" черги немає.
Крім того, зазначається, що в пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою, підзвітних Західному управлінню ДПСУ, черг також немає.
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