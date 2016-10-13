Перевернуті меблі та заплакані діти: у мережі з’явилося відео обшуків кримських татар
16:47, 13 жовтня 2016Суспільство
740 0
Напередодні на світанку до 5 будинків, де живуть кримські татари, вдерлися озброєні люди в масках.
Російські силовики провели обшуки в оселях кримських татар / скріншот
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
У мережі з’явилося відео, як співробітники ФСБ проводять обшуки прямо на очах у заплаканих дітей. Окупанти залишили після себе перевернуті меблі та розкидані речі.
Після зухвалих обшуків голів родин, без висування звинувачень, затримали. Пізніше стало відомо, що їх звинувачують в участі у "Хизб-ут-Тахрир" (мусульманська організація, яку у Росії визнали екстремістською).
Перевернені меблі, діти в сльозах: в мережі з'явилося відео обшуків кримських татар силовиками ФСБ
Читайте такожОкупанти проводять нові обшуки у кримських татар (відео)
Як повідомляв УНІАН, затриманим в анексованому Криму 5 кримським татарам висунули підозру за «терористичною статтею».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter