Перевернуті меблі та заплакані діти: у мережі з’явилося відео обшуків кримських татар

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У мережі з’явилося відео, як співробітники ФСБ проводять обшуки прямо на очах у заплаканих дітей. Окупанти залишили після себе перевернуті меблі та розкидані речі.

Після зухвалих обшуків голів родин, без висування звинувачень, затримали. Пізніше стало відомо, що їх звинувачують в участі у "Хизб-ут-Тахрир" (мусульманська організація, яку у Росії визнали екстремістською).

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Як повідомляв УНІАН, затриманим в анексованому Криму 5 кримським татарам висунули підозру за «терористичною статтею».