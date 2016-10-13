Перевернуті меблі та заплакані діти: у мережі з’явилося відео обшуків кримських татар

16:47, 13 жовтня 2016
Суспільство
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Напередодні на світанку до 5 будинків, де живуть кримські татари, вдерлися озброєні люди в масках. 

Російські силовики провели обшуки в оселях кримських татар / скріншот

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У мережі з’явилося відео, як співробітники ФСБ проводять обшуки прямо на очах у заплаканих дітей. Окупанти залишили після себе перевернуті меблі та розкидані речі.

Після зухвалих обшуків голів родин, без висування звинувачень, затримали. Пізніше стало відомо, що їх звинувачують в участі у "Хизб-ут-Тахрир" (мусульманська організація, яку у Росії визнали екстремістською).

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Як повідомляв УНІАН, затриманим в анексованому Криму 5 кримським татарам висунули підозру за «терористичною статтею».

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