У Дніпропетровській області близько 3 тисяч учасників АТО отримали земельні ділянки
У Дніпропетровській області станом на 13 жовтня близько 3 тисяч учасників антитерористичної операції отримали земельні ділянки.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Валентина Резніченко, їм виділено близько 5 тис. гектарів землі для сільськогосподарських робіт та садівництва.
Зараз ще більш 5 тисяч учасників АТО оформляють необхідні документи на землю.
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«Дніпропетровська облдержадміністрація допомагає бійцям АТО оформляти землю. Для цього спростили всю процедуру і відкрили «Єдине вікно». Кожен демобілізований, який звертається за отриманням землі, може підібрати необхідний ділянку за допомогою атласу вільних земель», - зазначив Резніченко.
У двох томах атласу - детальна інформація про вільні сільськогосподарські ділянки, їх основні характеристики і місцезнаходження.
Атлас є в центрі допомоги бійцям АТО при ОДА і 22 його філіях, а також у всіх підрозділах Госгеокадастра.