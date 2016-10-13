У Дніпропетровській області близько 3 тисяч учасників АТО отримали земельні ділянки

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Валентина Резніченко, їм виділено близько 5 тис. гектарів землі для сільськогосподарських робіт та садівництва.

Зараз ще більш 5 тисяч учасників АТО оформляють необхідні документи на землю.

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«Дніпропетровська облдержадміністрація допомагає бійцям АТО оформляти землю. Для цього спростили всю процедуру і відкрили «Єдине вікно». Кожен демобілізований, який звертається за отриманням землі, може підібрати необхідний ділянку за допомогою атласу вільних земель», - зазначив Резніченко.

У двох томах атласу - детальна інформація про вільні сільськогосподарські ділянки, їх основні характеристики і місцезнаходження.

Атлас є в центрі допомоги бійцям АТО при ОДА і 22 його філіях, а також у всіх підрозділах Госгеокадастра.