Місія ОБСЄ зафіксувала два потяги з вугіллям, які рухалися із зони АТО в бік мирних територій

Про це йдеться у звіті місії за 12 жовтня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"Поруч з підконтрольним уряду України Оріховим (57 км на північний захід від Луганська) Спеціальна моніторингова місія бачила товарний потяг, який рухався зі сходу на захід з 41 вагоном (35 вагонів були завантажені вугіллям)", - стверджують у місії.

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Також сказано, що ще у шести вагонах спостерігачі помітили світлого кольору коробки, під якими було частково помітно дерев'яні піддони.

"Пізніше, того ж дня, знаходячись на відстані 3 км від підконтрольного уряду України Гірського (63 км на захід від Луганська), СММ бачила товарний потяг з 42 вагонами, навантаженими вугіллям. Потяг рухався зі сходу на захід", - йдеться у повідомленні.