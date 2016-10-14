"Україна неподільна": у Києві проходить Марш Слави Героїв

Близько 1,5 тис. прихильників Всеукраїнського об’єднання "Свобода" зібралися на віче біля пам'ятника Тарасу Шевченку у Києві, щоб взяти участь у Марші Слави Героїв.

Читайте такожВідзначення Дня захисника України в Києві (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, на початку мітингу на честь Дня захисника України, Дня українського козацтва, Дня створення УПА та Покрови "свободівці" закликали всіх патріотів приєднатися до маршу.

Учасники Маршу Слави Героїв тримають у руках прапори ВО "Свобода", а також плакати з написами: "Україна єдина та незалежна держава", "Україна неподільна", "Слава і честь захисникам України".

Мітинг розпочався з виконання Державного Гімну України.

Правопорядок під час акції забезпечують близько сотні правоохоронців.

У даний час з імпровізованої трибуни біля підніжжя пам'ятника Шевченку виступають лідери ВО "Свобода".

Згодом прихильники партії мають вирушити в напрямку Софійської та Михайлівської площ. Активісти вже сформували колону по вулиці Володимирській навпроти бібліотеки Національного університету ім. Шевченка. Вони тримають великий, близько 50 метрів довжиною Державний Прапор України та менший червоно-чорний прапор.

Також в руках у учасників віча державні прапори, партійна символіка та червоно-чорні прапори.

Як передає кореспондент УНІАН, активісти Всеукраїнського об’єднання "Свобода" розпочали Марш Слави Героїв від пам'ятника Тарасові Шевченку до Михайлівської площі.

На початку колони активісти несуть кількаметровий Державний Прапор України.

Наразі колона рухається бульваром Шевченка. На початку колони йде близько 10 поліцейських.

Активісти скандують: "Слава Україні!", "Бандера наш герой!", "Україна понад усе!".

У даний час активісти йдуть проїжджою частиною у бік Хрещатика, тому рух автомобілів в тому напрямку перекрито.

Прихильники "Свободи" планують пройти бульваром Шевченка та Хрещатиком до Михайлівської площі, де відбудеться святковий концерт легендарного гурту "Кому Вниз".