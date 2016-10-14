На Рівненщині понад 250 бурштинокопачів вчинили опір правоохоронцям

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, подія сталася у селищі Клесів Сарненського району. Під час конфлікту невідомі вели себе агресивно, висловлювались нецензурною лайкою, кидали каміння у бік правоохоронців. Один із зловмисників намагався нанести тілесні ушкодження спецпризначенцю.

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Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину.

За фактом опору працівникам поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 342 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.