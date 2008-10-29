Україна хоче збагачувати уран, але Росія мовчить

Україна досі не одержала від Російської Федерації офіційної відповіді щодо проекту ноти про приєднання до Міжнародного центру зі збагачення урану (МЦЗУ, Ангарськ, Росія).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила директор департаменту ядерної енергетики і атомної промисловості Мінпаливенерго Наталія ШУМКОВА журналістам у Києві.

Нагадаємо, з офіційними нотами Мінпаливенерго звернулося до відповідних відомств Казахстану і Росії у липні цього року.

За словами. Н.ШУМКОВОЇ, затримка з відповіддю російської сторони може бути пов`язана з процесами реорганізації Федерального агентства «Росатом» у Державний концерн «Росенергоатом».

«На жаль, відповіді ми не одержали. Можливо, це пов`язано з реорганізацією, яка все ще триває, і перестановкою кадрів всередині «Росенергоатому», - сказала Н.ШУМКОВА.

Тим часом, зазначила директор департаменту, казахстанська сторона вже надала позитивну відповідь на аналогічну ноту із застереженням про те, що входження України до МЦЗУ має бути узгоджене Росією.

Мінпаливенерго раніше прогнозувало, що участь України в МЦЗУ має бути оформлена до кінця 2008 року.

Україна має намір приєднатися до діяльності МЦЗУ, учасниками якого є «Росенергоатом» з 51% пакетом акцій і «Казатомпром» з пакетом акцій 10%, шляхом придбання 10% акцій підприємства. Передбачається, що учасником концерну з українського боку виступить новостворений концерн «Ядерне паливо», який за власні кошти викупить 10% пакет акцій центру. За оцінками Мінпаливенерго, зазначений пакет для України може коштувати близько 100 тис. дол.

Довідка УНІАН. Міжнародний центр зі збагачення урану планується організувати в Ангарську (Іркутська обл.) на базі ФГУП «Ангарський електролізний хімічний комбінат» (АЕХК). Засновницькі документи про створення центру підписали в жовтні 2006 року російське ОАО «Техснабекспорт» і НАК «Казатомпром». Про своє бажання співробітничати в рамках МЦЗУ раніше заявляли Казахстан і Вірменія. МЦЗУ створюється як комерційне підприємство. АЕХК, що займається збагаченням збройового палива, виведено зі списку стратегічних підприємств, тому юридичних перешкод для початку роботи міжнародного центру на його базі немає. Запуск збагачувальних потужностей в рамках СП заплановано на 2013 рік.

В даний час у світі існують дві організації з надання послуг зі збагачення урану під міжнародним контролем EURODIF і URENCO.