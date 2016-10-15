Порошенко: з кінця жовтня українська армія стає контрактною, добровольчою
Українська армія за рівнем бойової майстерності стала однією з найефективніших на континенті.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час урочистої церемонії передачі чергової партії військової техніки та озброєння особовому складу ЗСУ на військовому аеродромі в Чугуєві під Харковом.
«Зміцнення обороноздатності, боротьба за незалежність нашої держави є також справою всього народу, так само як і захист держави від російської агресії. Тільки завдяки спільним зусиллям військових, суспільства, влади, українська армія стала за рівнем бойової майстерності однією з найдосвідченіших та найефективніших на континенті», - сказав він.
«Ми швидко відновили військову вправність, вміння захищати рідну землю і зробили надзвичайно важливі кроки в реформуванні Збройних сил і всього сектору оборони і безпеки, в приведенні стандартів ЗСУ до стандартів НАТО», - додав президент.
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«Зараз я можу наголосити, що ЗСУ користуються високою та заслуженою підтримкою і довірою в суспільстві і з боку наших іноземних партнерів. Ця довіра набута самовідданою працею і звитягою воїнів», - запевняє президент.
«Ми зараз бачимо, як зростає бойовий потенціал ЗСУ, якісні перетворення відбуваються не лише в управлінні Збройними силами, а й на рівні кожної частини, і не помічати якісних змін зараз вже просто неможливо, вони є в кожному підрозділі, часом не так швидко, як хотілося б, але чітко відбуваються», - зауважив глава держави.
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Також президент зазначив, що українська армія стане контрактною після завершення демобілізації військовослужбовців 6-ї хвилі наприкінці жовтня.
«Як я обіцяв, я поставив завдання, щоб до кінця жовтня шоста хвиля демобілізації була завершена. Що ми отримаємо в кінці жовтня (багато політиків нам обіцяли протягом 15 років перехід на контрактну армію), я наголошую: що з кінця жовтня українська армія стає контрактною, добровольчою», - заявив він.
Як повідомляв УНІАН, 26 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ про демобілізацію військовослужбовців шостої хвилі.