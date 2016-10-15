Порошенко розпочав поїздку на Харківщину, де урочисто передасть ЗСУ партію військової техніки

Як передає кореспондент УНІАН, о 10.48 літак глави держави приземлився на військовому аеродромі в Чугуєві під Харковом.

Згідно з програмою поїздки, Порошенко на військовому аеродромі візьме участь в урочистій церемонії передачі Збройним силам України близько 150 одиниць військової техніки та озброєння.

Зокрема, президент передасть військову колісну техніку, легкоброньовані бойові машини, танки, системи залпового вогню, міномети, вертольоти Мі-8 та Мі-24, військово-транспортний літак Ан-26, штурмовики та винищувачі Су-25, Су-27, Міг-27.

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Після цього президент вручить державні нагороди та відзнаки воїнам АТО з нагоди Дня захисника України.

У Харкові Порошенко візьме участь в засіданні активу регіону, де представить нового голову Харківської обласної державної адміністрації Юлію Світличну, яка перемогла в конкурсі на цю посаду.