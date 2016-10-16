Ердоган: ми не можемо кинути співвітчизників у Криму

На відкритті академічного року в одному з університетів Риги, який носить ім'я Реджепа Тайїпа Ердогана, президент Туреччини, відповідаючи на питання про присутність турецьких військ у Сирії, висловився в тому числі й про анексований Крим, передає агентство QHA.

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Він наголосив, що важливо збереження єдності народу у протистоянні терористичним організаціям.

Також Ердоган відповів на питання про перебування турецьких військових у Сирії, торкнувшись питання всіх проблемних регіонів: "Ми повернемося спиною до Алеппо? Ні, не повернемося. Ми не можемо не бачити проблеми наших співвітчизників у Західній Тракії, на Кіпрі, в Криму. Лівія, Єгипет, Боснія, Афганістан – ми не можемо залишити їх".