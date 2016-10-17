Суд Москви розгляне скаргу захисту на арешт Сущенка 27 жовтня
20:15, 17 жовтня 2016Суспільство
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27 жовтня Мосміськсуд розгляне скаргу захисту на арешт українського журналіста Романа Сущенка.
ФСБ РФ 30 вересня затримала кореспондента "Укрінформу" Сущенка / УНІАН
Про це УНІАН повідомив його адвокат Марк Фейгін.
«27 жовтня буде розглянута скарга на арешт Романа Сущенка в Мосміськсуді», - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенка у Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю". Кримінальну справу порушили за статтею "шпигунство".
Суд у Москві постановив заарештувати журналіста до 30 листопада. Всі суди у справі Сущенка проходять у закритому режимі.
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