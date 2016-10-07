МЗС передало російській стороні ноту протесту у зв’язку з незаконним затриманням Сущенка

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у Facebook.

"У Департаменті консульської служби МЗС України відбулась зустріч з першим секретарем з консульських питань посольства РФ в Україні Заворіним", - повідомили в МЗС.

"Російському дипломату було висловлено занепокоєння у зв’язку з ненаданням всупереч положенням Віденської конвенції про консульські зносини та Консульської конвенції між Україною та РФ дозволу на зустріч консульської посадової особи України з незаконно затриманим на території Росії українським журналістом Сущенком та ігноруванням російською стороною численних звернень Посольства України в РФ з цього приводу", - наголосили в МЗС.

"Російській стороні також було передано ноту протесту у зв’язку з незаконним затриманням на території Росії українського журналіста Сущенка та недопуском до нього українського консула", - заявили українські дипломати.

Читайте такожФейгін: потраплю до Сущенка в понеділок вранці, сьогодні побачу його у ФСБ на звинуваченні

Як повідомляв УНІАН, в Росії сьогодні, 7 жовтня, буде пред'явлено звинувачення кореспонденту "Укрінформу" Сущенку. Всі суди у його справі пройдуть у закритому режимі.

6 жовтня вранці МЗС України викликало консула РФ для отримання пояснень через недопуск українських консулів до затриманого Сущенка. Втім, впродовж учорашнього дня він до МЗС так і не прийшов.

Співробітники ФСБ РФ 30 вересня затримали журналіста у Москві, оголосивши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації». Проти Сущенка порушено кримінальну справу за статтею «шпигунство».