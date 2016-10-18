Комунальне рабство: чому українці змушені платити за комуналку втричі дорожче

На круглих столах згадують термін "економічно обґрунтовані тарифи".

Чи дійсно вони такі "економічно обгрунтовані", чи не змусили українців переплачувати за комуналку в двічі – дивіться у сюжеті "Грошей".

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Що буде за кілька несплачених квитанцій та хто з депутатів та чиновників тим часом збирає борги роками – дивіться ексклюзивне розсідування "Грошей".