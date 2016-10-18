Комунальне рабство: чому українці змушені платити за комуналку втричі дорожче

00:07, 18 жовтня 2016
Суспільство
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З телеекранів чиновники стверджують, що підняти ціни на комунальні послуги необхідно. 

Фото УНІАН

На круглих столах згадують термін "економічно обґрунтовані тарифи".

Чи дійсно вони такі "економічно обгрунтовані", чи не змусили українців переплачувати за комуналку в двічі – дивіться у сюжеті "Грошей".

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Що буде за кілька несплачених квитанцій та хто з депутатів та чиновників тим часом збирає борги роками – дивіться ексклюзивне розсідування "Грошей".

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