В Запоріжжі викрили зашифровану схему торгівлі наркотиками (відео)

Реклама "месенджерів" для зв'язку з'являлася у Дніпрі, Одесі, Києві, Харкові, Кривому Розі - на стінах, парканах та фасадах так багато, що в деяких містах комунальники навіть створили спеціальні загони для зафарбовування таких оголошень, йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожУ Ріо наркоторговці обстріляли елітних поліцейських з Олімпіади, які випадково потрапили в нетрі

Організатор тримав товар у конспіративній квартирі. Оплату наркоторговці приймали на електронні гаманці, а під час обшуку в квартирі знайшли підроблені паспорти.