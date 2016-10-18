В Запоріжжі викрили зашифровану схему торгівлі наркотиками (відео)
15:48, 18 жовтня 2016Суспільство
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Наркоторговців з зашифрованою схемою продажу викрила поліція у Запоріжжі. Вони зареєстрували у США Інтернет-магазин, спілкувалися з клієнтами через спеціальні канали зв'язку та та мали цілий склад небезпечних речовин.
В Запоріжжі викрили зашифровану схему торгівлі наркотиками
Реклама "месенджерів" для зв'язку з'являлася у Дніпрі, Одесі, Києві, Харкові, Кривому Розі - на стінах, парканах та фасадах так багато, що в деяких містах комунальники навіть створили спеціальні загони для зафарбовування таких оголошень, йдеться в сюжеті ТСН.
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Організатор тримав товар у конспіративній квартирі. Оплату наркоторговці приймали на електронні гаманці, а під час обшуку в квартирі знайшли підроблені паспорти.
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