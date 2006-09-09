Вітренко провела мітинг протесту проти навчань НАТО

Одночасно із проведенням у Житомирі дня Євроатлантичного партнерства, який проходить на території 13-го окремого аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади 8-го армійського корпусу в рамках Міжнародних військових навчань «Козацький степ-2006» лідер «Народної опозиції» та голова ПСПУ Наталія ВІТРЕНКО провела у біля облдержадміністрації мітинг протесту проти навчань НАТО в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, В мітингу взяли участь близько 100 чоловік. Акція пройшла під гаслами «Ні – НАТО в Україні!». На мітингу прозвучали пісні Володимира Висоцького, а також гімн прогресивних соціалістів. Виступаючи перед житомирянами лідер «Народної опозиції» розкритикувала народних депутатів, які проголосували за проведення навчань НАТО на території України, а також закликала житомирян записуватись у добровольці в наметах «Народної опозиції», які розміщені у Житомирі.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня у Житомирі урочисто відкрилися спільні україно-польсько-британські військові навчання «Козацький степ-2006».

Урочистості пройшли на території 13-го окремого аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади 8-го армійського корпусу.

Як зазначив під час відкриття навчань їх керівник, начальник відділу бойової підготовки 8-го армійського корпусу Василь БОНДАРЧУК, «навчання проводяться у рамках тристороннього співробітництва у військовій сфері за програмою «Партнерство заради миру» і на сьогодні стали вже доброю традицією у відпрацюванні виконання миротворчих завдань».

В.БОНДАРЧУК повідомив, що загалом у навчаннях задіяні 202 військові (100 поляків, 100 українців та 2 представники Великої Британії).

При цьому В.БОНДАРЧУК нагадав, що навчання «Козацький степ» проводяться з 1997 року. Вони вже проходили у Польщі, а в наступному році планується їх проведення у Великій Британії.

4 серпня Верховна Рада України дала дозвіл на допуск в Україну іноземних військових для участі в міжнародних навчаннях в 2006 році. Перші українсько-польсько-британські навчання «Козацький степ» пройдуть 3-15 вересня; другі навчання – україно-молдовські - почнуться 7 вересня, українсько-словацькі навчання відбудуться з 18 по 22 вересня.