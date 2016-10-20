Майже половина читачів УНІАН побачили "руку Кремля" у знищенні "Мотороли" – опитування

Про це свідчать результати опитування на сайті УНІАН.

Так, 44% читачів УНІАН вважають, що "Моторолу" знищили російські спецслужби (або абхазькі терористи) за командою чи згодою Кремля.

При цьому 31% читачів вірять у силу українських спецслужб і переконані, що саме вони і дісталися до одного з найвідоміших ватажків "ДНР".

Ще 17% читачів переконані, що ліквідація "Мотороли" є результатом внутрішньої гризні між сепаратистами.

Водночас 8% схиляються до версії, що знищення "Мотороли" пов’язане з розбірками у бізнесі.

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Як повідомляв УНІАН, одного з ватажків бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня. За попередньою інформацією, його підірвали в ліфті будинку, в якому він проживав.

При цьому ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко звинуватив Київ у знищенні "Мотороли" і назвав це "оголошенням війни".

Також висловлювалася версія, що "Моторолу" знищили абхазькі терористи після відмашки Кремля через довгий язик його дружини, а також начебто бойовик був ліквідований через історії, пов'язані з бізнесом.

Водночас в "Правому секторі" відхрестилися від знищення бойовика "ДНР" "Мотороли".