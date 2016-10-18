Як ви вважаєте, хто знищив "Моторолу"? – опитування УНІАН
Ввечері 16 жовтня 2016 року у ліфті власного будинку в результаті вибуху був ліквідований один з ватажків бойовиків "ДНР" Арсен Павлов, відомий як "Моторола".
З того часу було вже висловлено чимало версій щодо того, хто відповідає за знищення "Мотороли".
УНІАН вирішив запитати у своїх читачів, якої версії дотримуються вони.
Як повідомляв УНІАН, одного з ватажків бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня. За попередньою інформацією, його підірвали в ліфті будинку, в якому він проживав.
При цьому ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко звинуватив Київ у знищенні "Мотороли" і назвав це "оголошенням війни".
Також висловлювалася версія, що "Моторолу" знищили абхазькі терористи після відмашки Кремля через довгий язик його дружини, а також начебто бойовик загинув через історії, пов'язані з бізнесом.
Водночас в "Правому секторі" відхрестилися від знищення бойовика "ДНР" "Мотороли".