Як ви вважаєте, хто знищив "Моторолу"? – опитування УНІАН

З того часу було вже висловлено чимало версій щодо того, хто відповідає за знищення "Мотороли".

УНІАН вирішив запитати у своїх читачів, якої версії дотримуються вони.

Як повідомляв УНІАН, одного з ватажків бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня. За попередньою інформацією, його підірвали в ліфті будинку, в якому він проживав.

При цьому ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко звинуватив Київ у знищенні "Мотороли" і назвав це "оголошенням війни".

Також висловлювалася версія, що "Моторолу" знищили абхазькі терористи після відмашки Кремля через довгий язик його дружини, а також начебто бойовик загинув через історії, пов'язані з бізнесом.

Водночас в "Правому секторі" відхрестилися від знищення бойовика "ДНР" "Мотороли".