Знищення "Мотороли": російські опозиціонери назвали ще одну можливу версію ліквідації терориста

Про це розповіло джерело у військових структурах самопроголошених республік, передає "Открытая Россия", засновником якого є опозиціонер РФ Михайло Ходорковський.

"Не секрет, що заробляти гроші на війні Арсен Павлов намагався ще під час активних боїв за Донецький аеропорт. Разом з іншим "польовим командиром" Михайлом Толстих ("Гіві") "Моторола" фактично свавільно обмежив доступ журналістів до зони бойових дій, небезкорисливо надавши монополію на ексклюзивні матеріали одному з прокремлівських сайтів", - йдеться в повідомленні.

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"Але після завершення активної фази боїв на Донбас почали повертатися бізнесмени, які виїхали через війну. Цілком можливо, "Моторола" став жертвою тих, хто повернувся", — вважає джерело.

Нагадаємо, одного з ватажків бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня. За попередньою інформацією, його підірвали в ліфті будинку, в якому він проживав.

Раніше ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсенія Павлова ("Моторолу") Київ "оголосив війну "ДНР". Незабаром у "ДНР" заявили, що їм відомо, хто замовив вбивство терориста "Мотороли".