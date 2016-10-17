У "Правому секторі" заперечують причетність до знищення "Мотороли"

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар українського об'єднання "Правий сектор" Артем Скоропадський

"Це не ми", - зазначив Скоропадський на смерть одного з ватажків "ДНР" Арсенія Павлова, відомого під прізвиськом "Моторола".

Нагадаємо, у неділю, 16 жовтня, бойовика "ДНР" Арсена Павлова підірвали в ліфті в Донецьку. В СБУ і в "ДНР" підтвердили факт смерті "Мотороли".

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко, коментуючи ліквідацію "Мотороли", звинуватив у цьому українську сторону зазначивши, що замахом на Арсенія Павлова Київ "оголосив війну "ДНР"".

Нагадаємо, росіянин Арсеній Павлов на прізвисько "Моторола", ще в минулому році заявляв, що розстріляв 15 українських військовополонених. Про це він сказав у телефонній розмові з Kyiv Post, коментуючи інформацію, що його звинувачують у вбивстві "кіборга" Ігоря Брановицького.

"Мені по*** у чому мене звинувачують. Я 15 полонених розстріляв. Мені все по***. Без коментарів. Хочу вбиваю, хочу - ні", - заявив він ще в 2015 році.

В Amnesty International раніше заявляли, що є мінімум п'ять свідків того, як Моторола вбив полоненого захисника донецького аеропорту Ігоря Брановицького. Моторола сказав, що «допоможе» побитому Брановицькому, – і двічі вистрілив йому в голову.

Тем не менше, зізнань самого бойовика у скоєнні вбивств та інших доказів було не достатньо для "Інтерполу", щоб оголосити його в міжнародний розшук - відомство вирішило, що справа "Мотороли" є "політичною".