У Львові помер знаменитий безпритульний

Про це повідомляється на сторінці видання у Facebook.

Як пише Zaxid.net, Гіленко займався продажем журналу «Просто неба» з 2009 року, будучи активним учасником цього проекту. Це соціально-культурний журнал, що має на меті допомогу безпритульним. Його розповсюдженням займаються виключно бездомні.

Володимир Гіленко раніше працював на львівському заводі «Мікроприлад». Після того, як шість років провів у Києві без житла, у 2008 році повернувся до Львова. Рік працював кочегаром у санаторії. Був тричі одружений.

Володимир Гіленко також став героєм одного з промороликів про Львів, що були зняті до 760-річчя Львова в рамках проекту «760 років – 760 історій».