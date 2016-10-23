У Львові стартували міжнародні перегони роботів (фоторепортаж)

Як повідомляє прес-служба Національного університету “Львівська політехніка”, перегони роботів-автівок проводяться у Львівській політехніці щороку для того, щоб активізувати науково-технічну творчість студентів.

В університеті вважають, що проектування та виготовлення роботів, а також змагання з цього виду технічного спорту – ефективна форма навчання і практики молоді. Адже це вимагає знань і навичок з різних дисциплін — математики, програмування, електроніки, механіки і фотоніки.

Кореспондент УНІАН став свідком цієї цікавої події.