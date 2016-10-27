Начальнику поліції Івано-Франківщини загрожує відсторонення від посади через "побиття учасника АТО"

Прокуратура Івано-Франківської області ініціює відсторонення від посади керівника управління патрульної поліції Івано-Франківська Дмитра Міхальця.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Івано-Франківської області, вчора, 26 жовтня, обласна прокуратура повідомила Міхальцю про підозру у перевищенні влади.

Зазначається, що наразі прокуратура скерувала до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також відсторонення його від займаної посади. У прокуратурі зауважили, що сьогодні має відбутися судове засідання щодо обрання Міхальцю міри запобіжного заходу.

У прокуратурі пояснили, що такі заходи стали наслідком того, що на початку вересня до керівника управління патрульної поліції у Івано-Франківську звернувся учасник АТО, який заявив, що незгоден із постановою про накладення на нього адміністративного стягнення.

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«Не дослухавши заявника, посадовець наказав останньому залишити кабінет, - зауважили у прокуратурі, додавши, що "Коли учасник бойових дій продовжив відстоювати свою позицію, поліцейський, не маючи жодних підстав для застосування фізичної сили, демонструючи значну фізичну перевагу, спричинив потерпілому легкі тілесні ушкодження, що підтверджується висновком судово-медичного експерта», - йдеться у повідомленні.

Водночас у Facebook жителі міста розміщують дописи на підтримку Міхальця, якому може загрожувати від трьох до восьми років ув’язнення, згідно із ч. 2 ст. 365 КК України.