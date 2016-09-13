Трьох "безпорадних" патрульних звільнили після дебошу миколаївських мажорів

Про це заявив під час брифінгу у вівторок перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, повідомляє "Українська правда".

"Було проведено службове розслідування, трьох співробітників звільнено з поліції, командир 1 звільнений з посади комбата, ще 4 співробітникам винесено дисциплінарне стягнення у вигляді неповної службової відповідності", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на 30 серпня в Миколаєві двоє п'яних чоловіків били і ображали людей, а прибулі на місце події співробітники поліції не змогли вжити необхідних заходів.

Симов і його друг у стані алкогольного сп'яніння напали на таксиста, а потім на інших людей. Хулігани ображали співробітників поліції. Слободяника закували в наручники і відвезли у відділення поліції, а Симову дозволили поїхати туди на своєму Mercedes.

Подію зафіксував на відео користувач LEX STORM - у відділенні поліції Симов намагався змусити його видалити відео, раніше Слободяник напав на нього. Відео викликало резонанс в інтернеті. Користувачі звинуватили поліцію в нездатності впоратися зі злісними правопорушниками. У поліції Миколаївської області заявили, що почали перевірку за фактом бездіяльності поліції.