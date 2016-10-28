У Дніпрі ліквідували 500-кілограмовий боєприпас, який був музейним експонатом

Про це 27 жовтня повідомили в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Радіо Свобода.

Як розповіли у відомстві, боєприпас – фугасна авіабомба ФАБ-500 – тривалий час зберігався у Музеї історії комсомолу. Під час підготовки експозиції до передачі у Національний історичний музей імені Яворницького фахівці-вибухотехніки оглянули експонат і виявили, що він приблизно на третину заповнений невідомою речовиною.

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Щоб запобігти вибуху, піротехніки аварійно-рятувального загону спецпризначення знищили боєприпас на спеціальному полігоні.

Скільки авіабомба зберігалась у музеї як експонат, наразі невідомо.

Дніпропетровський музей історії комсомолу імені Матросова був відкритий 1973 року. У ньому зберігалось 17 тисяч експонатів 1920-80 років.