Вищий спецсуд України відкрив справу за фактом збройної агресії Росії проти України

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ відкрив провадження про встановлення факту збройної агресії Російської Федерації проти України за заявою керівника проекту "Відкритий суд" Станіслава Батрина.

Про це УНІАН повідомили у проекті «Відкритий суд», посилаючись на постанову суду від 21 жовтня 2016 року, яка не підлягає оскарженню.

"У дійсності - Росія, і тільки Росія присутня своїми силами на сході. Там немає так званих сепаратистів "ЛНР" чи "ДНР". Це пряме вторгнення військ РФ без оголошення війни. Тому саме такого формулювання ми прагнемо досягти в судовому рішенні", - заявив у коментарі керівник проекту "Відкритий суд" Станіслав Батрин.

Він також зазначив, що в ході цього процесу все ж «вдалося досягти конкретних результатів та легалізувати тисячі доказів збройної агресії».

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Наразі Вищий спецсуд витребував справу із Шевченківського райсуду Києва, який відмовив у задоволенні позову щодо факту збройної агресії Росії проти України.

Зазначається, що справа буде розглянута колегією суддів під головуванням судді Мазура Л.

Нагадаємо, в травні Шевченківський райсуд Києва вирішив відмовити в задоволенні заяви про встановлення факту збройної агресії РФ проти України. Тоді у суді зазначили, що даний факт загальновідомий і не впливає на права громадянина.

Пізніше експерти наголосили на бездіяльності влади щодо визнання факту збройної агресії РФ проти України та засудили рішення Шевченківського райсуду Києва, який відмовився визнати факт агресії.