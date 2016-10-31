У Москві помер найстаріший актор світу (відео)

09:10, 31 жовтня 2016
Суспільство
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Актор Володимир Зельдін помер сьогодні у лікарні в Москві на 102-му році життя.

Помер актор Зельдін / clubon.com.ua

Цю інформацію радіостанції "Говорит Москва" підтвердила його дружина Іветта Капралова.

"Так, він помер. Це сталося зовсім недавно", - сказала вона.

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Кілька днів тому Зельдіна перевели в інститут ім. Скліфосовського (Москва - Ред.). Напередодні лікарями було прийнято рішення підключити його до апарату штучної вентиляції легенів.

Володимир Зельдін народився в 1915 році в місті Козлові. Він - народний артист СРСР, лауреат Сталінської премії другого ступеня і премії уряду РФ.

Зельдін був найстарішим чинним актором планети.

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