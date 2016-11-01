У Києві тисячі освітян пікетували Раду і Кабмін через тарифи та рівень зарплат (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, промовці зі сцени оголосили, що наразі біля будівлі Кабінету міністрів відбувається зустріч ініціативної групи з числа педагогів та керівництва Київської організації профспілок співробітників освіти та науки з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

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Також учасники акції, звертаючись до народних депутатів, наголосили, що їхня сьогоднішня акція - це попереджувальний “перший дзвінок”, наступним, у разі невжиття відповідних заходів, буде “останній дзвінок”, який виллється в загальноукраїнський страйк науковців та студентів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні майже 3 тис. столичних освітян протестували біля Кабінету міністрів проти підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та виступали за підвищення зарплат педагогам. Крім того, вони вимагали від прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана зустрічі з ініціативною групою учасників акції.

Згодом мітингувальники попрямували до будівлі Верховної Ради, де також мали намір оголосити свої вимоги.