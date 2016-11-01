До Ради на мітинг протесту прямує кількатисячна колона освітян
14:18, 01 листопада 2016Політика
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У Києві частково блоковано рух транспорту вулицею Грушевського, якою до парламенту прямують освітяни на мітинг проти підвищення тарифів і за підвищення зарплат педагогам.
До Ради прямують освітяни / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, кількатисячна колона прямує як вулицею Грушевського, так і алеєю міського парку.
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Початок акції заплановано на 14.00.
Як повідомляв УНІАН, чорнобильці-мітингувальники пройшли через огорожі і продовжують акцію на сходах центрального входу Верховної Ради України.
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