До Ради на мітинг протесту прямує кількатисячна колона освітян

Як передає кореспондент УНІАН, кількатисячна колона прямує як вулицею Грушевського, так і алеєю міського парку.

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Початок акції заплановано на 14.00.

Як повідомляв УНІАН, чорнобильці-мітингувальники пройшли через огорожі і продовжують акцію на сходах центрального входу Верховної Ради України.