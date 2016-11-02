"Репортери без кордонів" включили Путіна і Кадирова у список "ворогів вільної преси"

Про це повідомляє російський телеканал «Дождь».

Організація зазначає, що у Путіна завжди була домінуюча тяга до контролю», яка позначилася на свободу ЗМІ в Росії. Зокрема, «Репортери без кордонів» згадують контроль Кремля над багатьма телеканалами в 2000-ті роки та посилення впливу влади Росії на інтернет.

В Чечні, на думку організації, «незалежна журналістика була знищена» при «режимі» Кадирова. «Репортери без кордонів» наголошують, що будь-який критик влади Кадирова може стати жертвою спецслужб за коментар у соціальних мережах.

«У Росії зараз менше свободи для вираження думок, ніж в будь який інший час з часів розпаду Радянського союзу», - констатують «Репортери без кордонів».

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У список «ворогів вільної преси» також потрапили, зокрема, глави Єгипту, Венесуели, Північної Кореї, Туреччини, Куби, Ірану, Китаю, Сирії, Туркменістану, Білорусі, Казахстану та Азербайджану. Крім того, там фігурують, наприклад, терористичні організації «Ісламська держава» і «Талібан».

Путін не покидає список з 2000 року, коли він вступив на посаду президента, Кадиров - з 2005 року.

За даними «Репортерів без кордонів», Росія займає 148 з 180 місць у рейтингу свободи преси.