"Мішок з блохами": в Харкові поліція відкрила кримінальні справи проти дівчини і хлопця за відео вбивства кошеня

Як інформує прес-служба Нацполіції Харківської області, експертизою було доведено, що відео, яке було поширене в соцмережі, містить матеріали, що пропагують культ жорстокості.

«В даному випадку відносно тварин», - зазначили в прес-службі.

Підсумком проведених слідчих дій стало відкриття ще одного кримінального провадження за ч. 1 ст. 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію) Кримінального кодексу України.

Зараз правоохоронці проводять подальші слідчі дії з відкритого раніше кримінального провадження (ст. 299 Кримінального кодексу України) і продовжують встановлювати коло свідків.

«Молодий чоловік та його дівчина, якій належить собака бійцівської породи, вже викликані на допит», - повідомила прес-офіцер Немишлянського ВП Олена Котелович.

Згідно санкції додатково відкритого кримінального провадження винним особам може загрожувати покарання у вигляді обмеження свободи на термін до 3-х років.

Раніше повідомлялося, що студентська рада Харківського медичного коледжу №2 виключив власницю собаки Маргариту Фурман з навчального закладу.

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Нагадаємо, скандал вибухнув 10 днів тому, коли 17-річна Маргарита Фурман виклала "ВКонтакте" відео, на якому її бультер'єр вбиває кошеня. Собаку в цей час тримав хлопець харків'янки Микита Жихарев, він і зняв розправу на відео. Незабаром правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 299 КК України ("жорстоке поводження з тваринами").

Опубліковане відео було відправлено на експертизу, за результатами якої силовики відкрили ще одне провадження за статтею 300 Кримінального кодексу україни - "ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості".