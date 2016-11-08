У Тернополі знайшли автомобіль таксі, який власник столичної таксофірми розшукував три дні

11:16, 08 листопада 2016
Суспільство
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Місцезнаходження авто встановили завдяки GPS-маяку.

Авто виявили через три дні / фото tp.npu.gov.ua

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, автомобіль, який перебував у розшуку за зверненням власника київської таксофірми 3 дні, виявили на вул. Будного.

Відтак поліцейські зупинили водія.

Встановлено, що 28-річний чоловік працював таксистом у столиці, однак наприкінці минулого тижня поїхав з Києва і не виходив із власником таксофірми, якій належить авто, на зв’язок.

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Місцезнаходження автомобіля власник встановив завдяки GPS-маяку.

Таксиста патрульні доправили до відділку поліції і передали слідчому. 

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