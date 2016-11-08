У Тернополі знайшли автомобіль таксі, який власник столичної таксофірми розшукував три дні
11:16, 08 листопада 2016Суспільство
825 0
Місцезнаходження авто встановили завдяки GPS-маяку.
Авто виявили через три дні / фото tp.npu.gov.ua
Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, автомобіль, який перебував у розшуку за зверненням власника київської таксофірми 3 дні, виявили на вул. Будного.
Відтак поліцейські зупинили водія.
Встановлено, що 28-річний чоловік працював таксистом у столиці, однак наприкінці минулого тижня поїхав з Києва і не виходив із власником таксофірми, якій належить авто, на зв’язок.
Читайте такожУ Хмельницькому внаслідок ДТП за участю патрульного автомобіля загинув таксист (фото)
Місцезнаходження автомобіля власник встановив завдяки GPS-маяку.
Таксиста патрульні доправили до відділку поліції і передали слідчому.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter