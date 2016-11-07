Рік без прав та 10 тисяч штрафу: екс-голову карного розшуку Львівщини визнали винним у нетверезому керуванні авто

Залізничний суд Львова 7 листопада визнав винним колишнього начальника карного розшуку Львівщини Миколу Гладюка у керуванні автомобілем у нетверезому стані. За рішенням суду, правоохоронця позбавили права керування транспортними засобами на рік та наклали штраф 10,2 тис. грн. Також він зобов'язаний оплатити всі судові витрати.

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Сам Гладюк на розгляд справи не з’явився, але на засіданні був присутній його адвокат Олександр Давидов. Він повідомив, що Гладюк перебуває в лікарні з гіпертонією.

Як повідомив ZAXID.NET після засідання суду Давидов, з рішенням суду вони не згідні, готують документи на апеляцію. Захисник наполягав, що правоохоронець не керував транспортним засобом в той момент, коли його затримали патрульні.

На запитання судді, чи справді Гладюк відмовився проходити експертизу, адвокат це підтвердив, заявляючи, що законом не врегульовано використання драгера поліцейськими, тому він не має довіри до цієї процедури. Сторона захисту посилалася на те, що після інциденту Гладюк сам поїхав на експертизу в наркодиспансер, яка не встановила алкоголю в крові.

Натомість суддя зачитав висновок Управління внутрішньої безпеки, яке ініціювало проведення експертизи біологічного середовища, що встановила факт сп’яніння – 0,9 проміле. За їхніми висновками також рекомендують лікаря і лаборанта, які досліджували кров Гладюка, притягнути до відповідальності.

Нагадаємо, вночі 7 вересня львівські патрульні затримали нетверезим за кермом керівника карного розшуку ГУ Нацполіції Львівщини Миколу Гладюка. Зазначимо, що після цього скандалу його понизили і перевели на посаду заступника управління кримінальної поліції Львівщини.