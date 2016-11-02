Нацрада зробила попередження 23 провайдерам за ретрансляцію заборонених російських телеканалів

15:49, 02 листопада 2016
Суспільство
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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення зробила попередження 23 вітчизняним провайдерам за ретрансляцію заборонених на території України російських телеканалів

Ілюстрація REUTERS

Про це повідомив член регулятора Сергій Костинський на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Нацрада не тільки обмежує ретрансляцію російських супутникових телеканалів, які порушують норми Європейської конвенції про транскордонне телебачення і норми українського законодавства, а й здійснює моніторинг діяльності провайдерів програмної послуги (мережі кабельного телебачення), що ретранслює супутникові канали», - написав він.

Згідно з повідомленням, найбільшу кількість зауважень регулятор зробив провайдерам Івано-Франківської (5 попереджень) і Донецької (3) областей.

«Завдяки ефективній роботі представників Нацради в цих регіонах ситуація перебуває під контролем», - додав Костинський.

Також він розмістив інфографіку, за даними якої регулятор оштрафував двох провайдерів в Івано-Франківській області та одного - у Донецькій. У справі одного донецького провайдера Нацрада подала позов до суду з пропозицією анулювати його ліцензію.

Івано-Франківська область виявилася лідером за порушеннями / nrada.gov.ua

Як повідомляв УНІАН, за словами Костинського, право на мовлення в Україні мають всього 6 російських телеканалів, серед яких «Дощ», «ТОПШОП ТВ», «Теле 9», «Зоопарк», «Єврокіно» і «Мисливець і рибалка HD».

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За останні два роки регулятор виключив з переліку іноземних програм, дозволених для ретрансляції на території України, 76 російських телеканалів. У зв'язку зі скороченням їхньої кількості українські провайдери почали змінювати наповнення своїх пакетів телепрограм, активно додаючи нові українські та європейські телеканали.

У 2016 році в українській супутникової мережі з'явилося 13 нових вітчизняних телеканалів. Зокрема, канали «Репетитор ТБ», «Історія Ем», «Стар Сінема», «Новий Християнський», «Суспільне телебачення», «Болт», «Наука», «Терра», «Фауна», «Квартал ТV» та інші.

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