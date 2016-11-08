Прокуратура завершила досудове слідство у справі щодо патрульного, який застрелив підлітка у BMW

Столична прокуратура завершила досудове слідство у цій резонансній справі. Поліція змушена була влаштувати справжню погоню нічним Києвом за машиною, що мчала на шаленій швидкості, порушуючи усі можливі правила руху. Тепер поліцейського звинувачують в умисному вбивстві і перевищенні службових повноважень, йдеться в ТСН.

BMW з чотирма пасажирами, згодом підтвердиться, вони були нетверезі, привернув увагу поліції, порушивши правила. На вимогу зупинитися водій дав по газах, мчав через увесь Київ, не зупиняючись, зі швидкістю під 200 кілометрів за годину. У затриманні брали участь 20 екіпажів поліції, вони відкрили вогонь.

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Експертиза показала, 17-річний пасажир Михайло Медведєв загинув від кулі, яку поліцейський Сергій Олійник випустив, коли автомобіль уже вдалося зупинити. Такі дії патрульного прокуратура розцінює як навмисне вбивство, і проситиме для нього довічного ув'язнення.

"Ми бачимо з запису реєстраторів, що необхідності застосовувати зброю, коли автомобіль вже знаходився у положенні стоячи, не було. Він застосував зброю і саме в цей момент було здійснено вбивство", - свідчать прокурори.

16 експертиз, 12 томів справи. Досудове слідство завершене, потерпілі і обвинувачений розпочинають ознайомлюватися із матеріалами. 9 місяць поліцейський Олійник під цілодобовим домашнім арештом. Із журналістами спілкується його адвокат, каже, поліцейський спочатку визнав, що це він випустив смертельну кулю, але згодом захист поставив під сумнів балістичну експертизу. І тепер не певен, хто із 3 патрульних, які вели вогонь, влучив.

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Після розстрілу двох поліцейських у Дніпрі, там також усе починалося із перевірки документів підозрілого чоловіка, у поліції заговорили про необхідність розширити права поліції. Із висновками прокуратури по справі їхнього колеги Олійника у Національній поліції не погоджуються і сподіваються на справедливий суд.

Водія смертельної BMW Ростислава Храпачевського позбавили на 2 роки водійських прав. Нині він на волі під особистим зобов'язанням. За непокору поліції йому загрожує до 2 років в'язниці. Більше ні в чому Храпачевського не звинувачують.