Порошенко продовжив розслідування катастрофи МН17 Міжнародною місією

Як повідомила прес-служба президента, ратифікація цієї угоди створює необхідні правові рамки для подальшої діяльності багатонаціональної Міжнародної місії захисту розслідування, утвореної в липні 2014 року, що сприятиме якнайшвидшому завершенню розслідування катастрофи рейсу МН17 авіакомпанії Malaysian Airlines.

Документ був розроблений Міністерством закордонних справ України та внесений на розгляд парламенту президентом України.

Угода набере чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 людей, які перебували на борту.

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Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Міжнародна спільна слідча група в представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольної бойовикам території Донбасу. До складу міжнародної спільної слідчої групи входять представники п’ятьох країн – Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.