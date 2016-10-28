Катастрофа МН17 над Донбасом: Клімкін розповів про перспективи розслідування (відео)

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною" на "24 каналі".

"Розслідування, я дуже сподіваюся, наступного року, може, навесні, може, дещо пізніше, буде завершено. У нас буде остаточний результат, зараз ми маємо тільки проміжні звіти", - сказав він.

За його словами, є два варіанти притягнення винуватих до відповідальності - міжнародний трибунал та національна юрисдикція. "Коли буде остаточний результат, у нас буде готовий варіант і для однієї опції, й для іншої", - додав міністр.

Він також зауважив, що детально обговорював ці питання з представниками Малайзії, Бельгії і Нідерландів. "Юридична сторона пророблена, і ми зробимо заяву, яким буде механізм, щойно будемо до цього готові. Ми (Україна, Нідерланди, Бельгія, Малайзія та Австралія) домовилися поки що не робити таких заяв", - додав Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 людей, які перебували на борту.

Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Міжнародна спільна слідча група в представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольної бойовикам території Донбасу. До складу міжнародної спільної слідчої групи входять представники п’ятьох країн – Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.