"Не церква і не храм": журналісти показали будинок полтавського судді (фото, відео)
Заступник голови апеляційного суду Полтавської області Гальонкін Сергій Анатолійович задекларував найбільший серед суддів Полтавщини будинок площею 661 м2.
Про це йдеться у розслідуванні Prosud.
На запитання, звідки у звичайного судді кошти на такий будинок, пролунала класична відповідь: "Допомогла дружина та батьки".
"Судячи з декларації, щонайменше останні три роки основний дохід родини – заробітна плата судді. Але ж утримання такої великої домівки також коштує чималих грошей", - зазначається у розслідуванні.
Крім того, Гальонкін будує дачу у Полтавському районі на цілих 9 паях землі, яка колись належала дачному кооперативу.
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А ще суддя має квартиру та офіс в Полтаві і Києві, щоправда, записану на 70-річну тещу, а також 3 автомобілі та 2 мопеди.
"До речі, маємо започаткування нової суддівської династії – старша донька Сергія Анатолійовича з 2015 року працює суддею Октябрського районного суду м. Полтави. А отже, зокрема винесені нею рішення можуть розглядатися її батьком, Сергієм Анатолійовичем, в апеляційному суді", - розповіли журналісти.
У Центрі протидії корупції вже прокоментували це відео: "Гальонкіна хата. Це - не церква. Не храм. Не готельний комплекс. Це - домівка судді. Заступника голови Апеляційного суду Полтавської області Сергія Гальонкіна. 4 поверхи, 660 кв.м".