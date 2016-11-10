"Не церква і не храм": журналісти показали будинок полтавського судді (фото, відео)

Про це йдеться у розслідуванні Prosud.

На запитання, звідки у звичайного судді кошти на такий будинок, пролунала класична відповідь: "Допомогла дружина та батьки".

"Судячи з декларації, щонайменше останні три роки основний дохід родини – заробітна плата судді. Але ж утримання такої великої домівки також коштує чималих грошей", - зазначається у розслідуванні.

Крім того, Гальонкін будує дачу у Полтавському районі на цілих 9 паях землі, яка колись належала дачному кооперативу.

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А ще суддя має квартиру та офіс в Полтаві і Києві, щоправда, записану на 70-річну тещу, а також 3 автомобілі та 2 мопеди.

"До речі, маємо започаткування нової суддівської династії – старша донька Сергія Анатолійовича з 2015 року працює суддею Октябрського районного суду м. Полтави. А отже, зокрема винесені нею рішення можуть розглядатися її батьком, Сергієм Анатолійовичем, в апеляційному суді", - розповіли журналісти.

У Центрі протидії корупції вже прокоментували це відео: "Гальонкіна хата. Це - не церква. Не храм. Не готельний комплекс. Це - домівка судді. Заступника голови Апеляційного суду Полтавської області Сергія Гальонкіна. 4 поверхи, 660 кв.м".